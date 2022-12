மலையாள திரையுலகில் நடிகைகளுக்கு பாலியல் தொல்லை...? உண்மையை போட்டுடைத்த மம்முட்டி பட நடிகை!

திருவனந்தபுரம்: தமிழில் கோரிப்பாளையம் திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் சுவாசிகா.

மைதானம், அப்புச்சி கிராமம், சோக்காளி உள்ளிட்ட பல தமிழ்ப் படங்களில் நடித்துள்ள சுவாசிகா, மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார்.

இந்நிலையில், மலையாளத் திரையுலகில் நடிகைகளுக்கு பாலியல் தொல்லை குறித்த புகார்கள் பற்றி சுவாசிகா உண்மையை போட்டு உடைத்துள்ளார்.

English summary

Actresses Ramya Nambisan, Revathi, Parvathy and others started the Women's Protection Society in Malayalam Film Industry. Commenting on this, actress Swasika said that Malayalam film industry is safe for women.