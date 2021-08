த்ரிஷா நடிக்கும் ‘த்விட்வா‘ த்ரில்லர் மூவி… இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

சென்னை : பிரபல இயக்குனர் பவன் குமாரின் புதிய படமான 'த்விட்வா' வில் த்ரிஷா கதாநாயகியாக நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

இவர் அண்மையில் அமலாபாலின் குடியெடமைகே என்ற வெப் சீரிஸில் கவனத்தை ஈர்த்தார்.

த்ரிஷா 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புனித் ராஜ்குமாருடன் ஜோடி சேர்ந்துள்ளார்.

English summary

Puneeth Rajkumar’s Dvitva announced that Trisha will play the female lead in the film. Directed by Pawan Kumar, the film will go on floors in September.