மகேஷ் பாபு, தமனை தொடர்ந்து நடிகை த்ரிஷாவுக்கும் கொரோனா.. தீயாய் பரவுது.. உஷாரா இருங்க மக்களே!

சென்னை: நடிகை மீனா, மகேஷ் பாபு, லக்‌ஷ்மி மஞ்சு மற்றும் தமன் என தொடர்ந்து ஏகப்பட்ட பிரபலங்களை கொரோனா வைரஸ் தாக்கி வருகிறது.

இந்நிலையில், தற்போது இந்த நட்சத்திர பட்டியலில் நடிகை த்ரிஷாவும் இணைந்துள்ளார்.

புத்தாண்டுக்கு முன்னதாகவே தனக்கு கொரோனா பாதித்ததாகவும் தற்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமாகி வருவதாகவும் நடிகை த்ரிஷா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளார்.

