சினிமா வாய்ப்பிற்காக படுக்கையை பகிரும் நடிகைகள்...பிரபல டைரக்டர் பகீர் பேட்டி

சென்னை : சினிமா வாய்ப்பிற்காக பல நடிகைகள் படுக்கையை பகிர்வதாக பிரபல தெலுங்கு டைரக்டர் பகிரங்கமாக பேட்டி அளித்துள்ளது டோலிவுட்டில் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

டோலிவுட் இயக்குனர், தயாரிப்பாளர், இசையமைப்பாளர் என பல திறமைகளைக் கொண்டவர் கீதா கிரஷ்ணா. தெலுங்கில் சங்கீர்த்தனா, கீச்சுரலு, கோகிலா உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கி பிரபலமானவர். தமிழிலும் சில படங்களை இயக்கி உள்ளார். தமிழில் டைம், நிமிடங்கள் ஆகிய படங்களை இயக்கி உள்ளார்.

இயக்குநருடன் நெருக்கம்.. பாலிவுட் ஆசையால் எல்லை மீறிய நடிகை !

English summary

Recently telugu director Geetha Krishna in his youtube interview said that most of the actresses who are looking to make big in the industry in a short time are open to sleeping with the filmmakers to bag offers. This answer makes controversy in tollywood.