இது தான் லேட்டஸ்ட் டிரெண்டா...நடிகைகளின் சரக்கு பாட்டில் ஃபோட்டோஷுட்

சென்னை : முன்பெல்லாம் நடிகர் சினிமாக்களில் புகைபிடிப்பது போன்ற காட்சிகள் வந்தாலே கொந்தளித்து, அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்துவார்கள். ஆனால் இப்போது நடிகைகள் ஓப்பனாக சரக்கு பாட்டிலுடன் போஸ் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

Samantha Nagachaitanya பிரிவால் வருத்தத்தில் வாடும் Nagarjuna | Nagachaitanya, Amala

குக் வித் கோமாளி சீசன் 3... சூப்பர் ஆட்டம் போட்ட சூப்பர் கோமாளி

டாப் ஹீரோக்கள் போதை தொடர்பான விளம்பரங்களில் நடிப்பதாலும், அது போன்ற காட்சிகளில் சினிமாக்களில் நடிப்பதால் சமூக சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இளைஞர்களுக்கு அவர்கள் தவறான முன் உதாரணமாக இருப்பதாக பாலிவுட்டில் அமிதாப் பச்சன், ஷாருக்கான் துவங்கி, கோலிவுட்டில் ரஜினிகாந்த், தனுஷ் பல நடிகர்களுக்கும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

English summary

Nowadays increase of actresses from bollywood to hollywood pose with liquor bottles. Netizens oppose this and questioned that why actresses are follow this as trend.