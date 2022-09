பிரபாஸின் ஆதிபுருஷ்..மாஸ் அப்டேட்டை வெளியிட்ட இயக்குநர்!

ஐதராபாத்: பாகுபலி புகழ் பிரபாஸ் நடித்துள்ள ஆதிபுருஷ் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டீசர் வெளியீடு குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஓம் ராவத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ஆதிபுருஷ் படத்தில் பிரபாஸ், சைஃப் அலிகான், கீர்த்தி சனோன் உள்ளிட்ட பலர்! நடித்துள்ளனர்.

ராமாயணக் கதையை மையமாக வைத்து இப் படத்தின் கதை உருவாக்கியுள்ளார் ஓம் ராவத்.

ஆதிபுருஷ் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்? பிரபாஸ் ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் வெறித்தனமான அப்டேட்

English summary

Prabhas starrer Adipurush is finally here. Directed by Om Raut, the multilingual mythological drama has Kriti Sanon as the female lead.Adipurush Teaser and the first poster of our film will be launched on October 2