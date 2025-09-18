Get Updates
யூடியூபில் அசத்தும் அடியே அடியே பாடல்.. அடேங்கப்பா அதுக்குள்ள இத்தனை லட்சம் வியூஸா!

By

சிங்கப்பூரின் ஷூட்டிங் ஸ்டார் புரொடக்‌ஷன்ஸ் வெளியிட்ட "அடியே அடியே" என்ற புதிய பாடல் யூடியூபில் பெரும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. வெளியான சில நாட்களிலேயே, இப்பாடல் 5.93 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பார்வைகளை ஈர்த்து சாதனை படைத்துள்ளது.

இப்பாடலை சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த பல்துறை கலைஞர் ஷரோன் ஷோபனா எழுதி, இசையமைத்து, தயாரித்து, பாடியுள்ளார். சென்னைத் திரைப்பட மற்றும் இசைத் துறையின் வளர்ந்து வரும் பல திறமையாளர்களுடன் இணைந்து இந்தப் பாடல் உருவாகியுள்ளது.

இப்பாடல் அதன் ஆழமான இசை மற்றும் கவர்ச்சிகரமான காட்சிகளால் இசை ரசிகர்கள் மத்தியில் பரவலான வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. ஷரோன் ஷோபனாவுடன் ரிஷி கணேஷ் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இப்பாடல், பார்வையாளர்களின் உணர்வுகளுடன் உடனடியாக ஒன்றிணைக்கும் காட்சிகளை அழகாகச் சித்தரிக்கிறது.

இப்பாடலுக்கு அம்ரிஷ்.பி இணை இசையமைத்து, இசை அமைப்பு செய்துள்ளார். சரண் குமார் மாஸ்டரிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். பின்னணிப் பாடகர் சத்ய பிரகாஷின் குரல், பாடலின் உணர்வுப்பூர்வமான தன்மையை மேலும் மெருகூட்டுகிறது.

திரைப்பட பாணியிலான இப்பாடலின் காட்சிகள் ரூதிஷ் ராஜ் என்பவரால் சிறப்பாக இயக்கித் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஜெயந்த் கேபிவி ஒளிப்பதிவு செய்ய, தினேஷ் நடன அமைப்பை வழங்கியுள்ளார்.

இந்த மகத்தான வெற்றிக்காக, "அடியே அடியே" பாடல் குழுவினர் அனைத்து கேட்பவர்களுக்கும் மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கும் தங்கள் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர். இப்பாடல் தொடர்ந்து உலகம் முழுவதும் உள்ள இசை ஆர்வலர்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்து வருகிறது.

