பிக் பாஸ் 6ல் கடைசியாக எவிக்சனான ஏடிகே... லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் கொடுத்த கமல்

சென்னை: அக்டோபர் 9ம் தேதி தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 98வது நாளை கடந்து விட்டது.

இந்த வாரம் இறுதியில் யார் டைட்டில் வின்னர் என்பது தெரிந்துவிடும்.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து கடைசி எவிக்சனாக இலங்கை ராப் பாடகர் ஏடிகே வெளியேறினார்.

கடைசியாக நடைபெற்ற Sacrifice Task-ல் ஏடிகே செய்த தியாகத்துக்கு லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் கொடுத்து வெளியே அனுப்பினார் கமல்.

நன்றி சொல்ல உனக்கு வார்த்தை இல்லை எனக்கு... பிக் பாஸ் வீட்டில் கதறி அழுத ஷிவின்

English summary

Bigg Boss Season 6 is hosted by actor Kamal. Bigg Boss season 6 comes to an end this week. In this case, ADK, who was in the Bigg Boss house for 98 days, was finally evicted. It is reported that he has received a salary of 18 lakh rupees for being in the Bigg Boss house.