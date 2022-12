சென்னை: கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் சகோதரன் மற்றும் ஏடிகே இருவரும் டேஞ்சர் ஜோனில் உள்ளனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இறுதி கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்த வாரம் 6 போட்டியாளர்கள் நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

இதில், யாரெல்லாம் டேஞ்சர் ஜோனில் உள்ளார்கள் என்றும் இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து யார் வெளியேறுவார் என்பது குறித்து வெளியாகி உள்ள கருத்துக் கணிப்புகள் குறித்து இங்கே காண்போம்..

இதுக்கூட தெரியலையா? சரியான முட்டாளா இருக்காங்களே..பிக் பாஸ் போட்டியாளரை விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

ADK or Manikandan who will evict this week from Bigg Boss Tamil 6 buzz trending in social media. Private polls results shows ADK gets very less votes this week and Manikandan plunged in a danger zone.