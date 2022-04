11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு ரோலில் விஜய்...தளபதி 66 அப்டேட்டால் ஆடிப் போன ரசிகர்கள்

சென்னை : கிட்டதட்ட 11 ஆண்டுகளுக்கு தளபதி 66 படத்தில் ஒரு வித்தியாசமான ரோலில் விஜய் நடிக்க போவதாக வெளியான தகவலால் விஜய் ரசிகர்கள் ஷாக்காகி போய் உள்ளனர். இதனால் இந்த படம் எப்படி இருக்கும் என இப்போதே யோசிக்க துவங்கி விட்டனர்.

விஜய் தற்போது வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் நடித்து வருகிறார் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று தான். தில் ராஜு தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையக்கிறார். ஏற்கனவே இந்த படத்தின் முதல்கட்ட ஷுட்டிங்கை சத்தமே இல்லாமல் இரண்டு - மூன்று நாட்களில் சென்னையில் முடித்து விட்டார்கள்.

English summary

According to latest sources, no action sequence for Vijay in Thalapathy 66. After Nanban in 2011, Thalapathy 66 was the first Vijay movie without action scenes. Vijay will be seen in a complete emotional avatar like his roles in the 90s.The movie team was not yet dinalized the stunt master which adds conformation to this report.