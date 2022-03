அன்று அஜித்...இன்று விஜய்யா?...மிரட்டலான தளபதி 66 வில்லன் அப்டேட்

சென்னை : அஜித்திற்கு வில்லனாக நடித்த முன்னணி ஹீரோ ஒருவர் தளபதி 66 படத்தில் விஜய்க்கு வில்லனாக நடிக்க போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளதால் அனைவருக்கு தளபதி 66 படத்தின் மீதான ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. இது யாரும் எதிர்பாராத அப்டேட்டாக இருக்கே என பலரும் ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர்.

விஜய் தற்போது பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்திற்கான ரிலீஸ் ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. பீஸ்ட் அடுத்த அப்டேட் என்னவாக இரக்கும் என ரசிகர்களும் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள். செகண்ட் சிங்கிளா அல்லது டீசரா இரண்டில் என்ன அப்டேட்டை அடுத்து வெளியிட போகிறார்கள். இதோடு ரிலீஸ் தேதி வெளியாகுமா என பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

According to latest sources, bollywood popular actor Vivek Oberai to play antagonist for Vijay in Thalapathy 66. Earlier he played villain role in Ajith's Vivegam movie. This thalapathy 66 villain update creats more exicitment for fans.