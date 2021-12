அமீர் மட்டும் தான் கொடுப்பாரா...நாங்களும் கொடுப்போம்...முத்த சர்ச்சையில் சிக்கிய அக்ஷரா

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிறைவடைய இன்னும் மூன்று வாரங்கள் மட்டுமே உள்ளன. நாட்கள் நெருங்க நெருங்க போட்டியாளர்கள், கடுமையான வார்த்தைகளால் தங்களின் உண்மை முகங்களை வெளிக்காட்டி வருகின்றனர்.

இதற்கிடையில் குடும்ப உறவுகள் வரும் ஃப்ரீஸ் டாஸ்க், கடந்து வந்த பாதையில் வைல்ட் கார்டு என்டரியாக வந்த அமீர் மற்றும் சஞ்சீவ் தங்களின் வாழ்க்கை பற்றி கூறியது சிலரின் மனங்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பலரை பற்றிய புரிதலையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

After amir-pavani, now akshara in kiss controversy. In monday episode akshara kisses varun. netizens slam akshara also and asked that why kamal or bigg boss questioned about this issue.