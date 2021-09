திருப்பதியில் சாமி தரிசனம் செய்த தளபதி 66 படக்குழுவினர்

திருப்பதி : விஜய் தற்போது டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். டெல்லியில் மிக விறுவிறுப்பாக இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் நடந்து வருகிறது. இந்த ஷுட்டிங்கில் விஜய்யும் கலந்து கொண்டுள்ளார்.

ஷுட்டிங்கில் கலந்து கொள்ள டெல்லி விமான நிலையத்தில் சென்று இறங்கிய விஜய்யின் ஃபோட்டோக்கள் இணையத்தில் தீயாய் பரவியது. இதனை விஜய் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் பீஸ்ட் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

வெறித்தனம்.. தளபதி 66 படத்தை இயக்கப்போவது இவர்தான்.. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!

English summary

After official announcement comes vijay's thalapathy 66, director vamsi, producer dil raju along with families worshipped in tirupathi thirumalai devasthanam temple. this photo goes around in internet.