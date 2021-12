பிக்பாசிற்கு பிறகு அபினய் போட்ட முதல் போஸ்ட்...என்ன சொல்லிருக்கார் பாருங்க

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர்களில் ஒருவராக கலந்து கொண்டவர் அபினய் வட்டி. பிரபல, முன்னணி நட்சத்திர தம்பதியான ஜெமினி கணேசன், சாவித்திரியின் பேரன் என்ற எதிர்பார்ப்புடன், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் வந்தார் அபினய்.

ஆரம்பத்தில் அமைதியானவர், நடுநிலையானவர் போல் தோன்றினாலும், இவர் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் என கணிக்க முடியாமல் ரசிகர்கள் குழம்பிப் போயினர். நிகழ்ச்சி துவங்கிய சில நாட்களிலேயே பாவனி துவக்கி வைத்த காதல் விவகாரம், கடைசி வரை முடிவடையவேயில்லை. அபினய், பாவனி இடையேயான காதல் விவகாரம் மிகப் பெரிய புயலை கிளப்பியது.

English summary

After bigg boss 5 show, Abinay shared his feelings in instagram post. He thanked his family who gave a full support and thanked fans also. He said that this was the good beginning of this life.