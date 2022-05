ஏகே 61 ல் இணைந்த மற்றொரு பிரபலம்...இவரை யாருன்னு தெரியுதா ?

சென்னை : அஜித்தின் 61 படத்தில் ஏற்கனவே ஜான் கொக்கன் இணைந்துள்ளதாக கூறப்பட்ட நிலையில் தற்போது, மற்றொரு பிரபலம் இந்த படத்தில் இணைந்துள்ளதாக அப்டேட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தை தொடர்ந்து, அஜித்தின் ஏகே 61 படத்தில் நடிப்பவர்கள் பற்றிய அப்டேட்கள் வெளியிடப்பட்டு வருவதால் விஜய் - அஜித் ரசிகர்கள் செம குஷியாகி உள்ளனர். தளபதி 66, 2023 பொங்கலுக்கு தான் ரிலீஸ் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் ஏகே 61 இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கே ரிலீசாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

சிபிசக்கரவர்த்தி நீ மொதல்ல கல்யாணத்த பண்ணு...அப்புறம் படம் பண்ணு என்று அட்வைஸ் செய்த பிரபலம் யார் ?

English summary

According to sources, after John Kokken, now Nadunisi Naigal fame VeeraBahu to joined in Ajith's AK 61 movie. He would play a prominent role in this movie. Veera was last seen in Arasiyalla idhellam sadharanamappa. He worked as close associate of Gowtham Vasudev Menon.