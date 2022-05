சபாஷ் சரியான போட்டி...கமல் வரிகளுக்கு போட்டியாக உதயநிதி பாடலா ?

சென்னை : விக்ரம் படத்திற்காக கமல் எழுதிய பாடல் அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், கமலின் பாடல் வரிகளுக்கு போட்டியாக உதயநிதி ஸ்டாலின் நெஞ்சுக்கு நீதி படத்தின் பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

விக்ரம் படத்திற்காக கமலே எழுதி, பாடிய பத்தல பத்தல என்ற பாடல் நேற்று ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளாக வெளியிடப்பட்டது. இதில் இடம்பெற்ற ஒன்றிய அரசு, திருடன் கையில் சாவி போன்ற வரிகள் அரசியல் ரீதியாக சர்ச்சையாக்கப்பட்டுள்ளது.

கஜானாலே காசில்லே.. கல்லாலையும் காசில்லே.. சர்ச்சையை கிளப்பிய கமல்ஹாசன் விக்ரம் பாடல்!

English summary

Kamal's lyrics for Vikram movie makes controversy and filed case against Kamal. Now Udhayanidhi Stalin's Nenjuku Needhi lyrical song was released. This Yugabharathi lyrics creates another stroms in cine industry.Already some parties opposes for some scenes in Nenjuku Needhi trailer.