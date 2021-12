ஒரே ஒரு முத்தம்...ஓவர் நைட்டில் ட்விட்டர் டிரெண்டிங்கில் டாப்புக்கு போன அமீர்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசனில் நேற்றைய எபிசோடில் பாவனிக்கு, அமீர் முத்தம் கொடுத்தது, இது வரை பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நடந்த அத்தனை பிரச்சனைகளையும் ஓரங்கட்டி, அடித்து நொருக்கி விட்டது. மீடியா, சோஷியல் மீடியா என அனைத்திலும் இதே பேச்சாக தான் உள்ளது.

இதுவரை அபினய்யிடம் ராஜு, பாவனியை காதலிக்கிறாயா என கேட்டது, அபினய், பாவனி பின்னாலேயே சென்று நெருங்கி பழகி முயற்சித்தது, அமீர் வந்த பிறகு பாவனி, அமீருடன் நெருங்கி பழகியதற்கு அபினய் கோபப்பட்டது, இவர்களின் காதல் விவகாரத்தால் வீட்டிற்குள் சண்டை, விவாதம் நடந்தது என இவைகள் பெரிய பிரச்சனைகளாக சென்று கொண்டிருந்தது.

English summary

After amir kissed pawani in yesterday bigg boss episode, #Amir hastag becomes top in twitter trending. Most of them commented under this hastag. And netizens suprised of this trending.