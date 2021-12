பேச வேணாம்னு நினைக்கிறேன்...ஆனா பேசிட்டே இருப்பேன்....குழப்பும் பாவனி

சென்னை : பிக்பாஸின் ஒவ்வொரு சீசனிலும் காதல் விவகாரம் முக்கிய விஷயமாக பேசப்பட்டு வருவது வழக்கம். ஏதாவது ஒரு காதல் ஜோடி உருவாகும். ஆனால் பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் காதல் விவகாரம் மிகப் பெரிய விவாத பொருளாக மாறி உள்ளது.

முதலில் பாவனி - அபினய் இடையே இருப்பது காதல் என மற்றவர்கள் பேசிய போது கோபப்பட்டு கத்தினார் பாவனி. பிறகு தனக்கும் அப்படி ஒரு எண்ணம் இருப்பதாக ராஜுவிடம் கூறினார். ஆனால் தங்களுக்குள் இருப்பது நட்பு மட்டும் தான் என கடைசி வரை விடாபிடியாக நின்றார் அபினய்.

இனிமே என் ஆட்டத்தை பாருங்க சார்.. சேவ் ஆன பிறகு சவால் விட்ட பாவனி.. ஃபைனலுக்கு போவாரா?

English summary

Amir nominate Pavani for this week eviction. On this issue pavani upset with amir and she said that avoid to talk with amir. But after some time Pavani will come and asked amir to clarify that why he nominate her.