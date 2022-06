ரஜினி பட ஸ்டையிலில் டைட்டில் வைத்த தளபதி 66 டீம்...இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்?

சென்னை : விஜய்யின் 48 வது பிறந்தநாள் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு விஜய் தற்போது நடித்து வரும் தளபதி 66 படத்தின் டைட்டில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் தளபதி 66 படத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா ஃபிலிம்ஸ் பேனரில் தில் ராஜு தயாரிக்கிறார். தமன் இசையமைக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

ஏப்ரல் 6 ம் தேதி சென்னையில் பூஜையுடன் துவங்கப்பட்ட தளபதி 66 படத்தின் ஷுட்டிங் சென்னை, ஐதராபாத்தை தொடர்ந்து தற்போது மீண்டும் சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Today Thalapathy 66 movie makers released movie title with first look poster. Thalapathy 66 was titled as Varisu the boss returns. Still Rajini movies alone used the word boss. Now Vijay movie had this word in title. Why this word added in the title.