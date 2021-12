விஜய் தலைமுடிக்கு என்னாச்சு...சதீஷ் பகிர்ந்த ஃபோட்டோவால் குழம்பிய ரசிகர்கள்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் நடிகராக இருப்பவர் சதீஷ். ரஜினி, விஜய், சிவகார்த்திகேயன் என பலரின் படங்களில் காமெடி ரோல்களில் நடித்து வந்த சதீஷ், தற்போது ஹீரோவாக அறிமுகமாக உள்ளார்.

லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிக்கும் நாய் சேகர் படத்தில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார் சதீஷ். இதில் இவருக்கு ஜோடியாக பவித்ரலட்சுமி நடிக்கிறார். சமீபத்தில் இந்த படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிளான எடக்கு மொடக்கு பாடல் வெளியிடப்பட்டு, நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

Comedian cum Hero Sathish shared a photo with vijay in car ride. Vijay is totally different look in this photo. Fans raised questions about Vijay's hair and ajith fans trolled this photo also.