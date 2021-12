ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் மோதும் விஜய் சேதுபதி – சிவகார்த்திகேயன் படங்கள்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவை பொருத்தவரை தியாகராஜ பாகவதர் காலம் முதல் தற்போது வரை அந்தந்த கால கட்டத்தில் இரண்டு பெரிய ஸ்டார்களில் யார் பெஸ்ட் என ரசிகர்களிடம் மோதல் அடிக்கடி நடந்து வருகிறது.

தியாகராஜ பாகவதர் - பி.யு.சின்னப்பா, எம்ஜிஆர் - சிவாஜி, ரஜினி - கமல், அஜித் - விஜய், தனுஷ் - சிம்பு என ரசிகர்கள் பிரித்து வைத்து மோதிக் கொண்டுள்ளனர். அந்த வரிசையில் சமீப காலமாக ரசிகர்கள் பிரித்து வைத்துள்ளவர்கள் சிவகார்த்திகேயன் - விஜய் சேதுபதி.

Sivakarthikeyan's don and vijay sethupathi's kaathuvakula rendu kaadhal movies are planned to release on february 2022. after 6 years sivakarthikeyan movie will clash with vijay sethupathi's movie. earlier in 2016 remo and rekka are released in same time.