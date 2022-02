அதைத் தான் பண்ணியாச்சே.. மீண்டும் எதுக்கு பிக் பாஸ்? அதிரடியாக பதில் சொன்ன ஐஸ்வர்யா தத்தா!

சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட்டில் ஏன் கலந்துக்கொள்ளவில்லை என ரசிகர் ஒருவர் கேட்ட கேள்விக்கு ஐஸ்வர்யா தத்தா அளித்துள்ள பதில் ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

தமிழுக்கு எண் ஒன்றை அழுத்தவும் படம் மூலம் கோலிவுட்டில் அறிமுகமானவர் நடிகை ஐஸ்வர்யா தத்தா.

பிக் பாஸ் தமிழ் இரண்டாவது சீசனில் தாடி பாலாஜி மீது சர்வாதிகாரியாக டாஸ்க்கிற்காக செயல்பட்டு வந்த ஐஸ்வர்யா தத்தா குப்பையை கொட்டியது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

Bigg Boss Tamil second season runner up Aishwarya Dutta’s bold reply on why she is not participate in Bigg Boss Ultimate in a recent interaction with her fans.