அய்யோ இது ஐஸ்வர்யா ராயே இல்லைங்க.. சொன்னா இல்லை பார்த்தா கூட நம்பமாட்டீங்க.. அப்படியொரு ஒற்றுமை!

மும்பை: அச்சு அசல் ஐஸ்வர்யா ராயை போல ஏகப்பட்ட சோஷியல் மீடியாக்கள் பல ஆண்டுகளாக வலம் வந்தாலும், யங் ஐஸ்வர்யா ராய் போல தற்போது ஒட்டுமொத்த இணையத்தையும் அதிர வைத்து வருகிறார் இந்த டூப் ஐஸ்வர்யா ராய்.

உலக அழகிப் பட்டம் வாங்கியதில் இருந்தே கட்டுனா ஐஸ்வர்யா ராய் போல ஒரு பொண்ணத்தான் கட்ட வேண்டும் என இந்தியா முழுவதும் ஏகப்பட்ட ஆண்கள் சல்மான் கானை போல முரட்டு சிங்கிளாக இன்னமும் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

நாளுக்கு நாள் அந்த டூப் ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோயர்கள் அதிகரித்து வருகின்றனர்.

English summary

Aishwarya Rai's doppelganger Aashita Singh storms Internet by her latest reels. She's look exactly like Aishwarya Rai and fans calling her young ash in comments. Aishwarya Rai starrer Ponniyin Selvan will hit the screens this September.