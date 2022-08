மீண்டும் நேருக்கு நேர் மோதி பார்க்க ரெடியான அஜித் - விஜய்.. வாரிசு vs ஏகே 61 பொங்கலுக்கு வருதாம்!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ளதாக எப்போதோ அறிவிக்கப்பட்டு ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்கள் எல்லாம் வெளியாகி விட்டன.

ஆனால், நடிகர் அஜித்தின் ஏகே 61 திரைப்படம் பற்றிய எந்தவொரு அப்டேட்டும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட அஜித் படம் பொங்கலுக்கு விஜய்யின் வாரிசு படத்துடன் போட்டிப் போட உள்ளதாக உறுதியான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Ajith and Vijay direct clash after 8 years with Varisu vs AK61 at Pongal 2023 strong buzz circulates in Cinema Industry. They both face direct clash before for Jilla vs Veeram movie.