அடடா! பார்க்கவே எம்புட்டு நல்லா இருக்கு.. பொங்கல் வரைக்கும் அந்த பேனர் கிழியாம இருந்தா சரி!

சென்னை: வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவில் ஒரு வார்த்தைக் கூட இந்த முறை நண்பர் அஜித் பற்றியோ அவருடைய துணிவு படம் வருவது குறித்தோ விஜய் எதுவும் பேசாதது அஜித் ரசிகர்களை ரொம்பவே அப்செட் ஆக்கியது. ஆனாலும், வரும் பொங்கலுக்கு விஜய் மற்றும் அஜித் படங்கள் வெளியாக உள்ள நிலையில், அஜித் ரசிகர்கள் வைத்துள்ள நட்பு பேனர் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது.

தமிழ் சினிமாவின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்குகளான இரு பெரும் முன்னணி நடிகர்களுக்கும் மாலை அணிவித்து ஒற்றுமையுடன் இருக்கும் பேனரை பார்த்த ரசிகர்கள் தல தளபதி ரசிகர்களும் இப்படி ஒற்றுமையா சண்டை போடாமல் இருந்தா எப்படி இருக்கும் என கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

மேலும், சில ரசிகர்கள் வர பொங்கல் வரைக்கும் அந்த பேனர் முதலில் கிழியாம இருக்கான்னு பாருங்க என ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர். திருநெல்வேலியை சேர்ந்த அஜித் ரசிகர்கள் சார்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பேனருக்கு சோஷியல் மீடியாவில் விஜய், அஜித் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

