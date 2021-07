போதும்ப்பா போர் அடிக்கும்...போனி கபூருடனான உறவை முறிக்கும் அஜித்

சென்னை : அஜித் படம் என்றாலே ஹிட் தான் என்பதால், அவரை வைத்து படம் இயக்குவது ஒவ்வொரு இயக்குனரின் கனவாக இருந்து வருகிறது. அஜித் தற்போது ஹச்.வினோத் இயக்கும் வலிமை படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

நேர் கொண்ட பார்வை படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து ஹச். வினோத் இயக்கத்தில், போனி கபூர் தயாரிக்கும் வலிமை படத்தில் அஜித் நடித்து வருகிறார். பல காரணங்களால் தள்ளி போகும் இந்த படம் கொரோனா காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அஜித் படம் எதுவும் வெளிவரவில்லை.

இதனால் வலிமை பட அப்டேட் கேட்டு அஜித் ரசிகர்கள் சோர்ந்து போய் விட்டனர். அரசியல் தலைவர்கள் முதல் கோயில் பூசாரி வரை வலிமை அப்டேட் கேட்டு விட்டனர். ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்த சமீபத்தில் வலிமை மோஷன் போஸ்டர் மற்றும் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டது. இது மிகப் பெரிய அளவில் வைரலானது.

English summary

Ajith decided to change boney kapoor- vinoth in thala 62. He will join with vishwasam production house sathya jyothi films. at the same time ajith will join in boney kapoor and vinoth combo in thala 61.