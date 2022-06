கொடுத்து வச்ச ஹோட்டல் ஊழியர்.. அஜித் என்னம்மா கேக் ஊட்டுறாரு.. டிரெண்டாகும் புகைப்படம்!

ஹைதராபாத்: நடிகர் ஆதி - நிக்கி கல்ராணி திருமணத்துக்கும் நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணத்துக்கும் கலந்து கொள்ளாத நடிகர் அஜித் ஹோட்டல் ஊழியர் ஒருவரின் பிறந்தநாள் விழாவில் பங்கேற்றுள்ள புகைப்படம் டிரெண்டாகி வருகிறது.

போனி கபூர் தயாரிப்பில் இயக்குநர் எச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ஏகே 61 படத்தின் படப்பிடிப்பு ஹைதராபாத்தில் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி உள்ளது.

அதன் காரணமாக சென்னைக்கு கூட வர முடியாத நிலையில், ஷூட்டிங் முடித்து இரவு நேரத்தில் கிடைக்கும் சின்ன கேப்பில் தனது ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வருகிறார் நடிகர் அஜித்.

அஜித் மற்றவர்களை ஏற்றிவிட்டு அழகு பார்ப்பவர்.. வலிமை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின்!

English summary

Ajith feeds cake to a hotel employee photo trending in social media. Ajith Kumar his now in Hyderabad and in finishing stage of AK 61 shooting also met some fans after shooting over.