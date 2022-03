சீக்கிரம் முடிங்க...அமர்க்களம் பட ஷூட்டிங்கில் டைரக்டர் சரணிடம் அவசரப்பட்ட அஜித்

சென்னை : நடிகர் அஜித் மற்றும் ஷாலினிக்கு திருமணம் முடிந்து 23 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது. 2000 ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24ம் தேதி இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது. இவர்கள் திருமண வாழ்க்கையில் இணைந்து 22 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து 23வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைப்பதற்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

இவர்களின் திருமண நாள் நெருங்குவதை முன்னிட்டு வாழ்த்து சொல்லும் விதமாக ஷாலியின் தங்கை ஷாமிலி, அஜித்-ஷாலினியின் லேட்டஸ்ட் ரொமான்டிக் போட்டோ ஒன்றை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த போட்டோ காட்டுத்தீ போல் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. லைக்குகளும் வாழ்த்துக்களும் குவிந்து வருகிறது.

Ajith urged to director Saran to complete the Amarkalam movie shooting quickly. Because he was scared about he would fall in love with Shalini. After some days Ajith proposed to Shalini. This interesting love story was revealed now.