பாங்காக் பார்த்ததுமே அந்த ஆசை வந்துடுச்சாம்.. மீண்டும் பைக்கை எடுத்துட்டு கிளம்ப போறாரா அஜித்?

சென்னை: இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் துணிவு படத்தில் நடித்து வரும் நடிகர் அஜித் மீண்டும் ஒரு பைக் டூர் செய்யப் போவதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

போனி கபூர் தயாரிப்பில் நேர்கொண்ட பார்வை படத்தில் நடிக்க ஆரம்பித்த நடிகர் அஜித் அதே டீம் உடன் வலிமை மற்றும் துணிவு என தொடர்ந்து 3 படங்களில் பணியாற்றி வருகிறார்.

பாங்காக்கில் இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், நடிகர் அஜித் அங்கேயும் பைக் டிராவல் செய்யப் போகிறாராம்.

English summary

Thunivu actor Ajith Kumar again wish to do a bike tour buzz shocks fans. This time he wants to explore the Bangkok's beautiful roads. But, He will complete Thunivu full schedule then only he plans to kick start his bike details circulates on social media.