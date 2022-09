Thunivu Second Look: சும்மா அட்டகாசமா இருக்காரே அஜித்.. தெறிக்கவிடும் துணிவு செகண்ட் லுக் போஸ்டர்!

சென்னை: போனி கபூர் தயாரிப்பில் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித்தின் துணிவு படத்தின் செகண்ட் லுக் போஸ்டர் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகி உள்ளது.

ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் செப்டம்பர் 21ம் தேதி மாலை 6.30 மணிக்கு வெளியான நிலையில், செகண்ட் லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

காதில் கடுக்கண், சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கில் வெள்ளை சட்டை அணிந்து கொண்டு கீழே குனித்து பார்த்து லுக் விடுவது போல இந்த போஸ்டர் டிசைன் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Ajith Kumar's Thunivu second look poster out now. Fans praising the second look is terrific than first look poster in social media.