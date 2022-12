ப்ரீ ரிலீஸ் பிஸினஸில் அடித்து நொறுக்கிய துணிவு... அஜித்தின் விஸ்வரூபத்தால் கலங்கிய வாரிசு!

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 12ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

ஹெச் வினோத் இயக்கத்தில் ஆக்‌ஷன் ஜானர் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள துணிவு, அஜித்துக்கு கம்பேக் கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அஜித் அவரது படங்களுக்கான ப்ரோமோஷனலில் கலந்துகொள்ளாத நிலையில், துணிவு பிஸினஸ் குறித்து செய்திகள் வெளியாகி கொண்டே இருந்தன.

இதனிடையே தற்போது துணிவு திரைப்படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் பிஸினஸ் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

Ajith starrer Thadvu is releasing for Pongal. Information has been released about the pre-release business of this film, which has created high expectations among the fans.