அதிரடியாக ரிலீஸாகும் துணிவு ட்ரெய்லர்... கலக்கத்தில் வாரிசு டீம்... அஜித் கேரக்டர் தான் மேட்டரா?

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படம் பொங்கல் தினத்தை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக அஜித் - ஹெச் வினோத் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள துணிவு படத்தின் ட்ரெய்லர் இன்று மாலை வெளியாகிறது.

முன்னதாக துணிவு படத்தின் கேரக்டர்கள் பற்றியும் அதில் யார் நடித்துள்ளனர் என்பதையும் படக்குழு நேற்று அறிவித்தது.

அஜித்தின் கேரக்டர் என்னவென்பதை மட்டும் படக்குழு ரகசியமாக வைத்துள்ள நிலையில், தற்போது அதுபற்றியும் தகவல் கிடைத்துள்ளது.

சில்லா..சில்லா..கெத்துக்காட்ட வருது துணிவு டிரைலர்..புத்தாண்டுக்கு தரமான சம்பவம் லோடிங்!

The trailer of Ajith starrer Thunivu will be released today at 7 PM. Earlier yesterday, the film crew announced the characters of Thunivu. Similarly, Ajith's character Anthony is now revealed.