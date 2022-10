அஜித்தின் துணிவு ரிலீஸ் அப்டேட் கொடுத்த பிரபலம்… பொங்கலுக்கு முன்னரே காத்திருக்கும் AK திருவிழா...

சென்னை: அஜித் தற்போது ஹெச் வினோத் இயக்கத்தில் அவரது 61வது படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ஏகே 61 என்ற டைட்டிலோடு தொடங்கப்பட்ட இந்தப் படத்தின் தலைப்பு துணிவு என படக்குழு அறிவித்துவிட்டது.

மேலும், துணிவு படத்தில் இருந்து அஜித்தின் மாஸான போஸ்டர்களும் வெளியாகி ரசிகர்களை பரவசப்படுத்தின.

துணிவு..வெல்வோம்..அஜித் படத்தில் நடிக்கிறார்களா இந்த பிக்பாஸ் பிரபலங்கள்?..அவர்களே போட்ட பதிவு!

English summary

Ajith is currently acting in Thunivu directed by H Vinoth. The posters of this film have been released and have been well received by the fans. In this case, famous film distributor Tirupur Subramaniam said that the Thunivu movie will release in December