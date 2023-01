ஏகே 62 அப்டேட்: விஸ்வாசம் கெட்டப்பில் அஜித்... ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை குறிவைக்கும் விக்கி

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு பொங்கல் ஸ்பெஷலாக திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

இந்தப் படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 150 கோடி ரூபாய் வரை வசூலித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

துணிவை தொடர்ந்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் ஏகே 62 படத்தில் கமிட் ஆகியுள்ளார் அஜித்.

லைகா தயாரிக்கும் இந்தப் படம் குறித்து அடுத்தடுத்து தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

Thunivu Box office worldwide: 150 கோடியை கடந்த துணிவு கலெக்‌ஷன்... அஜித்தின் தரமான சம்பவம்

Ajith's Thunivu is released for Pongal. Following this, Ajith will act in a film with Vignesh Sivan's direction. It is reported that Ajith will be playing a father of two children in AK 62. It is also said that this film will be made in a family entertainment genre.