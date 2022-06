உண்மை சம்பவ அடிப்படையில் ஏகே 61... படத்தின் கதை இது தான்

சென்னை : டைரக்டர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்து வரும் ஏகே 61 படம் உண்மை சம்பவங்களின் அடிப்படையிலானது என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. வங்கிக் கொள்ளையை மையமாகக் கொண்ட இந்த படம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களின் வெற்றியை தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக வினோத், போனி கபூர், அஜித் இணைந்துள்ள படம். ஜிப்ரான் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்து வருகிறார். ஏகே 61 படத்தின் ஷுட்டிங் இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக ஐதராபாத்தில் நடத்தப்பட்டு வந்தது.

வலிமை படம் ரிலீசாவதற்கு முன்பே ஏகே 61 படத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இந்த படத்தின் பூஜை ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்றது. இந்த படத்தில் ஜான் கொக்கென், வீரா, சமுத்திரக்கனி, மஞ்சுவாரியர் உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகிறார்கள்.

English summary

According to sources, AK 61 story was based on real life story of bank robbery. How the robbery happened, what happened in the bank, how Ajith character will connected to this incident is the story of the film. Director H.Vinod undergone so many researches to make this story.