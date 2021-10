அக்ஷரா கல்யாணத்தையே அன்சீன்ல வச்சிட்டீங்களே.. அப்புறம் திடீர்னு புருஷன்னு சொன்னா கன்ஃப்யூஸ் ஆகாதா?

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பானா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் நேற்றைய எபிசோடில் திடீரென அக்‌ஷரா ரெட்டி புருஷனா இருந்தாலும் கொடுக்க மாட்டேன் என சொன்னதை பார்த்து ரசிகர்கள் ஷாக்காகி விட்டனர்.

என்னடா அக்‌ஷரா பொசுக்குன்னு யாரை பார்த்து புருஷன்னு சொல்றாரு என சோஷியல் மீடியாவில் கேள்விகளை எழுப்பி வந்தனர்.

அன்சீன் பார்த்தால் தான் தெரிகிறது அக்‌ஷராவுக்கு கல்யாணமே பண்ணி வச்சிருக்காங்க என்று, இதையெல்லாம் அன்சீன்லாம் வைக்கலாமா? பிக் பாஸ் எடிட்டர்.

இங்க ஒரே பொம்பளைங்களா இருக்காங்க.. பிக் பாஸில் சொதப்பும் ஜெமினி கணேசன் பேரன்.. ராஜுவை ஏன் தேடுறாரு?

English summary

Akshara Reddy and Niroop marriage scene placed in Bigg Boss unseen confuses fans because of some dialogues only placed in main episode related that.