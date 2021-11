இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையா அண்ணாச்சி...கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 வெற்றிகரமாக நான்கு வாரங்களை கடந்து, தற்போது ஐந்தாவது வாரத்தின் இறுதி பகுதியை நெருங்கி வருகிறது. இதுவரை பல கருத்து மோதல்கள், பிரச்சனைகள், சண்டைகள் என போய் கொண்டிருக்கிறது.

நமீதா மாரிமுத்து மருத்துவ காரணங்களால் வெளியேறிய நிலையில் நாடியா சாங், அபிஷேக் ராஜா, சின்ன பொண்ணு ஆகியோர் எலிமினேஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். இந்த வாரம் வெளியேற போகிறவர் யார் என்பதற்கான நாமினேஷன் ப்ராசசும் திங்கள்கிழமை நடத்தப்பட்டது.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode, imman annachi commenting on akshara was not performing well. but akshara oppose that and argue with annachi. netizens troll annachi on this promo video.