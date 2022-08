மும்பை: பிரபல பாலிவுட் நடிகர் அக்‌ஷய் குமாரை நெட்டிசன்கள் கனடா குமார் என பங்கமாக ட்ரோல் செய்ய காரணம் அவரிடம் கனடா பாஸ்போர்ட் இருப்பது தான்.

அதனை அவரும் மறைக்காமல் ஒப்புக் கொண்ட நிலையில், இந்தியாவின் குடிமகனே அவர் இல்லை என்றும், கனடாவுக்கே போயிடுங்க என்றும் ட்ரோல்கள் தொடர்ந்து பறந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், பேட்டி ஒன்றில் அக்‌ஷய் குமாரே தனது படங்கள் படு தோல்வியை சந்தித்த நிலையில், கனடாவுக்கு செல்ல நினைத்தது குறித்து பேசியிருப்பது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

Akshay Kumar had a thought to move to Canada after so much of flops, he reveals in a recent interview. Akshay Kumar also gets continous flops this year also.