ஆஸ்கர் ரேஸில் இந்தியாவுக்கு பெருமை... கவனம் ஈர்க்கும் ஆல் தட் ப்ரீத்ஸ், தி எலிஃபண்ட் விஸ்பரர்ஸ்

கலிபோர்னியா: 2023ம் ஆண்டுக்கான 95வது ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கான இறுதி நாமினேஷன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதில் ராஜமெளலி இயக்கத்தில் வெளியான 'ஆர்ஆர்ஆர்' திரைப்படம் சிறந்த பாடல் பிரிவில் நாமினேசன் ஆகியுள்ளது.

ஆர்ஆர்ஆர் மட்டுமில்லாமல் இந்தியாவில் இருந்து மொத்தம் 3 படங்கள் ஆஸ்கர் விருதுக்கான இறுதிப் போட்டியில் இடம் பிடித்துள்ளன.

ஆஸ்கர் விருதுகள் 2023 பரிந்துரைகளுக்கான இறுதி நாமினேஷன் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள 3 படங்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

The 95th Academy Awards ceremony for the year 2023 will be held on March 13. In this case, the RRR film from India has been selected in two categories. All That Breathes and The Elephant Whisperers are also competing in the Best Documentary category.