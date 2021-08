பிரேமம் பட இயக்குனரின் அடுத்த படத்தில் ஹீரோ பகத் பாசில் இல்லையாம் பிரித்விராஜாமே

சென்னை : பிரேமம் என்ற சென்சேஷனல் சூப்பர் ஹிட் படத்தை கொடுத்த இயக்குனர் அல்போன்ஸ் புத்திரன் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவில் பிரபலமான இயக்குனர்களில் ஒருவராக உள்ளார்.

மிகக்குறைந்த பட்ஜெட்டில் படங்களை இயக்கி அதிக வசூலை ஈட்டி வரும் இவர் அடுத்ததாக பகத் பாசில் ஹீரோவாக, நயன்தாரா ஹீரோயினியாக நடிக்கும் பாட்டு என்ற படத்தை இயக்க இருந்தார்.

இந்த நிலையில் பகத் பாசில் நடிக்க இருந்த திரைப்படம் தொடங்க தாமதமாகும் என்பதால் மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகராக உள்ள பிரித்விராஜ் நடிக்கும் படத்தை இயக்க உள்ளார்.

Alphonse puthren to direct prithviraj instead of fahath fassil in his next project. this new movie to be co produced by prithviraj. this movied is full of thriller movie. alphonse puthren also had a plan to direct tamil film.