அமரர் கல்கியின் குடும்பத்தினருக்கு பொன்னியின் செல்வன் டீம் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்... ரசிகர்கள் பாராட்டு

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாகம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது..

இந்தத் திரைப்படம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளது.

தமிழ் இலக்கிய உலகின் மிக முக்கியமான ஆளுமையாக வாசகர்களால் கொண்டாடப்படுபவர் அமரர் கல்கி.

English summary

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan has been well received by the fans. This film is based on Ponniyin Selvan novel written by Amarar Kalki. In this case, the Ponniyin Selvan team has honored Kalki's family in front of the fans.