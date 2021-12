உன்னிடம் தவறாக பழகவில்லை...பாவ்னியிடம் பதறும் அமீர்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ன் 65 வது நாளான நேற்று, பாவ்னியிடம் நான் உங்களின் தீவிர ரசிகன். பாவ்னியிடம் கலாட்டா செய்து விளையாடுவது எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. மற்றவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதற்காக நான் ஏன் பாவ்னியுடன் பேசுவதை நிறுத்த வேண்டும் என பிரியங்கா, ராஜு ஆகியோரிடம் பேசினார் அமீர்.

இந்நிலையில் 66 வது நாளான இன்று நடைபெற்ற கேம்ஷோவின் போது சஞ்சீவ், பாவ்னி- அமீர் மற்றும் பாவ்னி - அபினய் உறவு பற்றி நேரடியாக பல கருத்துக்களை முன்வைத்தார். இதை வீட்டில் உள்ள மற்ற ஹவுஸ்மேட்களும் சரி என ஏற்றனர்.

அடிச்சு விளையாடுறீங்க... பாவனியோட அளவா பழகு அமீருக்கு அட்வைஸ் சொன்ன இமான் அண்ணாச்சி!

English summary

Amir explains himself to pawni that he has no wrong intension about her. Pawni also said that she respect friendship and don't bother about others. at the sametime she hurt on others talking about friendship with abinay.