டைட்டில் கிடக்கட்டும்ப்பா... பாவ்னி மனதை வெல்ல போவது யார்...பிக்பாஸில் போட்டா போட்டி

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 65 வது நாளான இன்று ஆரம்பத்திலேயே பாவ்னி, அக்ஷரா இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. காயின் பவரை பயன்படுத்தி அமீரிடம் இருந்து கேப்டன் பதவியை பறித்ததால் பாவ்னிக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது. இந்த வாரம் வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு தேவையான உதவிகளை பாவ்னி செய்ய வேண்டும்.

டேஞ்சர் ஸோனில் இருக்கும் 3 போட்டியாளர்கள்.. மெல்ல மெல்ல முன்னேறும் அபிஷேக்.. அப்போ இந்த வாரம் அவரா?

இதற்காக பாவ்னி, அக்ஷராவிடம் பேசிய போது தான் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. நேற்று நடந்த டாஸ்கின் தொடர்ச்சியாக இந்த பிரச்சனை நடைபெற்றுள்ளது. இந்த பிரச்சனை பற்றி பாவ்னி, அபினய்யிடம் கூறுகிறார். அவர் பாவ்னியை சமாதானம் செய்கிறார்.

