பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் கோஷ்டி சேர்க்கும் அமுதவாணன்..அன்பு டீம் லீடர் இவரா?..கதறும் அசீம்,ஏடிகே,விக்ரம

பிக்பாஸ் வீட்டுக்கு வந்தபோது அனைவருக்கும் நண்பராக விகடகவியாக எந்த பிரச்சினையிலும் சிக்காமல் இருந்த அமுதவாணன் கோஷ்டி சேர்க்கிறார்.

பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் சீசன் 4-ல் அன்பு டீமும், சீசன் 5-ல் பிரியங்கா டீமும் ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

விஜய் டிவி ஆட்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவது போல் அமுதவாணனும் இம்முறை ஆதிக்க செலுத்த முயல்கிறார்.

ஒழுங்காக இல்லன்னா ரெட் கார்டு மூலம் அனுப்பிடுவேன்..பிக்பாஸ் ஹவுஸ்மேட்ஸிடம் சாட்டையை சுழற்றிய கமல்

English summary

When he came to the Bigg Boss house, Amudhavanan team, who was a friend with everyone and did not get into any trouble, form the group. Anbu team dominated in season 4 and Priyanka's team dominated in season 5 inside the Bigg Boss house. Amudhavanan is trying to dominate this time just like Vijay TV people dominate.