காசு, ஷோ தாண்டி.. தன்மானம் முக்கியம்.. இப்பவே வெளியே போறேன்.. ஜனனி மேட்டரில் அடம்பிடித்த அமுது!

சென்னை: அத்தனை அட்டக்கத்தி வாங்கியும் தலைவன் அசீம் அசால்ட்டா அதையெல்லாம் டீல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, வில் அம்பு வாங்கியதற்காக அமுதவாணன் போடுற சீன் தாங்க முடியல என பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் கன்னாபின்னாவென ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

ஜனனி அம்பாகவும் அமுதவாணன் வில்லாகவும் செயல்படுகிறார் என ஹவுஸ்மேட்கள் சொன்னதும் அமுதுவுக்கு ஆத்திரம் பொத்துக் கொண்டு வந்து விட்டது.

பிக் பாஸ் இப்பவே வீட்டை விட்டு வெளியே போறேன் என்னை அனுப்புங்க என அமுதவாணன் கேமரா முன் நின்று பேசிய காட்சிகள் ரசிகர்களை சிரிப்பலையில் ஆழ்த்தி உள்ளன.

English summary

Amudhavanan cried a lot and wants to walkout from Bigg Boss Tamil 6 house and he also cried a lot in confession room too. Housemates criticize Amudhavanan influence janany too much to safeguard his game.