அய்யோ முடியல.. அமுது, அமுதுன்னு உருகும் ஜனனி..யார் யாரின் பகடைக்காய்?.. சிக்கும் அமுதவாணன்

பிக்பாஸில் சனிக்கிழமை வந்த கமல் அமுதவாணன் ஜனனி இருவரும் சேர்ந்து இயங்குவது பற்றி பேசினார்.

ஜனனி அமுதவாணனின் பகடைக்காயாக இருக்கிறார், அமுதவாணனும் டாமினேட் செய்கிறார் என்கிற வாதத்தை பற்றி கமல் கேட்டார்.

விக்ரமன், ஷிவின் உள்ளிட்டோர் ஜனனியை அமுதவாணன் பகடைக்காயாக பயன்படுத்துகிறார் என்று தெரிவித்தனர்.

English summary

Kamal Haasan exposes Dhanalakshmi's cheating in Sweet Shop task. Kamal has said that cheating and cheating are shameful and we will not allow it in the Bigg Boss house. He strongly condemned that a small mistake in the Bigg Boss house can affect tens of thousands of people watching outside.