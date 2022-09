எமி ஜாக்சன் ரிட்டர்ன்ஸ்.. ஏ.எல். விஜய் இயக்கத்தில் நடிக்கப்போறாரா.. ஹீரோ யார் தெரியுமா?

சென்னை: தொழிலதிபர் ஜார்ஜ் உடன் நிச்சயம் செய்து கொண்டு வாழ்க்கையை ஆரம்பித்த எமி ஜாக்சன் சினிமாவிலிருந்து அதிரடியாக விலகினார்.

மதராசப்பட்டினம் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோயினாக அறிமுகமான இங்கிலாந்து நடிகை எமி ஜாக்சன் மீண்டும் கோலிவுட்டில் ஏ.எல். விஜய் இயக்கத்திலேயே என்ட்ரி கொடுக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஜார்ஜுடன் ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்த எமி ஜாக்சன் அவரை சமீபத்தில் பிரிந்து விட்டு இன்னொரு நடிகருடன் சுற்றி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

லண்டனில் நைட் பார்ட்டி.. புதிய காதலருடன் லூட்டி அடிக்கும் எமி ஜாக்சன்.. தீயாய் பரவும் போட்டோ!

English summary

Amy Jackson plans to return Kollywood with A.L. Vijay and Arun Vijay movie strong buzz trending now in Cinema Industry. She quit cinema for her love life, but recently she broke up with her partner and dating with an American Actor.