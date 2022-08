ஆண்ட்ரியா தங்கைக்கு திருமணம் ஆகிடுச்சு.. வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளை எப்படி இருக்காரு பாருங்க!

சென்னை: பிசாசு 2 படத்தின் ரிலீசுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கும் நடிகை ஆண்ட்ரியா தனது தங்கையின் திருமணத்தை வெளிநாட்டில் கோலாகலமாக முடித்துள்ளார்.

தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தங்கை நாடியாவின் திருமண புகைப்படங்களை ஷேர் செய்து வாழ்த்தி உள்ளார்.

ஆண்ட்ரியாவின் போஸ்ட்டுக்கு கீழ் ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் அவரது தங்கைக்கு திருமண வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Popular actress and Singer Andrea Jeremiah sister Nadia weds Foreigner photos trending in social media after Andrea shared it in her instagram page. Her upcoming movie Pisasu 2 will hit next week on theaters.