நாயட்டு தெலுங்கு ரீமேக்கில் நடிக்கிறார் நடிகை அஞ்சலி?

சென்னை : பாவக் கதைகள் ஆந்தாலஜி திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து சமீபத்தில் இயக்குனர் மணி ரத்னம் தயாரிப்பில் வெளியான நவரசா ஆந்தாலஜி படத்திலும் நடிகை அஞ்சலி நடித்திருந்தார்.

இந்தி,தமிழைத் தொடர்ந்து தெலுங்கில் பிங்க் ரீமேக் வக்கீல் சாப் என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுள்ளது அதைத் தொடர்ந்து நடிகை அஞ்சலி F3ல் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார்.

இந்நிலையில் மலையாளத்தில் சூப்பர் ஹிட் வெற்றி பெற்ற நாயட்டு தெலுங்கு ரீமேக்கில் அஞ்சலி நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது.

English summary

Nayattu, a polular Malayalam movie is going to be remade in Telugu. Anjali is being roped in to do the role of Nimisha Sajayan.