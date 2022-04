விமல் மீது மற்றொரு சினிமா விநியோகஸ்தர் பண மோசடி புகார்

சென்னை : நடிகர் விமல் மீது ஏற்கனவே இரண்டு தயாரிப்பாளர்கள் பணமோசடி புகார் அளித்திருந்த நிலையில், தற்போது மற்றொறு சினிமா விநியோகஸ்தரும் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பண மோசடி புகார் அளித்துள்ளார்.

நடிகர் விமல் மீது திரைத்துறையை சேர்ந்த பலரும் அடுத்தடுத்து போலீஸ் புகார் அளித்து வருவது கோலிவுட்டிலும், மீடியாவிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. யார் பக்கம் பேசுவது என தெரியாமல் பலரும் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

English summary

After Cinema distributor Gopi and Producer Singara Vadivelu, now another distributor filed police complaint against actor Vimal. Distributor Gangadharan also filed money laundering complaint. But Vimal denied all this complaints against him.